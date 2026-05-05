В Забайкалье ликвидировали канал связи украинских колл-центров Канал связи украинских колл-центров ликвидирован в Забайкалье

Москва5 мая Вести.Правоохранительные органы Забайкальского края пресекли работу теневого телекоммуникационного оборудования. Оно использовалось украинскими колл-центрами для дистанционного мошенничества против граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, передает ТАСС.

В результате совместной операции сотрудников УФСБ и УМВД России по Забайкальскому краю выявлено и пресечено функционирование теневого телекоммуникационного оборудования, которое использовалось украинскими колл-центрами говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что жители региона добровольно превратили обычные квартиры в Чите и Краснокаменске в "пункты международного обмана". Получив инструкции от зарубежных кураторов, они устанавливали сим-боксы — специальное оборудование, позволявшее злоумышленникам с Украины звонить россиянам с подставных местных номеров.

Звонок фактически шел из-за границы, но на экране телефона жертвы отображался код родного города. Такая маскировка помогала аферистам выдавать себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, усыпляя бдительность потенциальных жертв.

Спрятанное в квартирах оборудование, по данным следствия, стало причиной более 30 эпизодов мошенничества. Общий финансовый ущерб превысил 30 млн рублей. В настоящее время организаторы преступной схемы задержаны.