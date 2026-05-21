Москва21 мая Вести.Сотрудники ФСБ и МВД России по Забайкальскому краю пресекли деятельность еще одного пособника украинских колл-центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Установлено, что молодой человек с целью получения быстрых денег вступил в сговор с украинским куратором, по заданию которого снял на территории Краснокаменска квартиру и разместил там так называемые сим-боксы для совершения из-за рубежа анонимных звонков гражданам России в мошеннических целях рассказали в ведомстве

Для организации работы теневого оборудования украинские кураторы обеспечивали забайкальца сим-картами и другими необходимыми средствами. В настоящее время мужчина задержан, в отношении него проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В начале мая УФСБ по региону уже сообщало о ликвидации канала украинского колл-центра, который использовался для дистанционного мошенничества против россиян. Тогда общий финансовый ущерб от преступной деятельности превысил 30 млн рублей.