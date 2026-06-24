В Петербурге у пособника украинских мошенников нашли сотни SIM-карт и наркотики

Пособник украинских мошенников с SIM-картами и наркотиками задержан в Петербурге В Петербурге у пособника украинских мошенников нашли сотни SIM-карт и наркотики

Москва24 июн Вести.В Петербурге задержан 34-летний приезжий из Архангельской области, который с апреля этого года работал на "кураторов" из Украины, сообщает региональный главк МВД.

Злоумышленник занимался незаконной регистрацией и последующей передачей аккаунтов в одном из мессенджеров, ежемесячно получая за работу 500 долларов на свой криптокошелек.

В ходе проведенного обыска по месту жительства фигуранта полицейскими изъяты 325 сим-карт различных операторов сотовой связи, 14 банковских карт, 6 мобильных телефонов, а также около 0,6 грамм смеси с наркотическим средством синтетического происхождения говорится в публикации петербургской полиции в Telegram-канале

Фигурант, в отношении которого возбуждены уголовные дела, арестован. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды его преступной деятельности.