Мужчину задержан в Петербурге за помощь украинской разведке и подготовку теракта

В Петербурге задержали мужчину, готовившего теракт в интересах разведки Украины Мужчину задержан в Петербурге за помощь украинской разведке и подготовку теракта

Москва9 июн Вести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, помогавшего украинской военной разведке и планировавшего теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Как сообщается, задержанный связался с представителем военной разведки Украины, начал с ним общаться и по указанию куратора стал готовиться к совершению преступления.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый инициативно вступил в интернет-общение с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по указанию куратора осуществлял подготовку к диверсионно-террористическому акту цитирует пресс-службу ФСБ агентство

Уточняется, что мужчина – гражданин России 1974 года рождения. Сам он рассказал правоохранителям, что занимался фотографированием указанной местности и должен был установить там камеру. За выполнение заданий ему обещали заплатить $8,5 тысячи, но пока денег он не получал.

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Подозреваемого заключили под стражу.