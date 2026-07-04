В Петербурге арестован мужчина, 3 года воевавший на стороне ВСУ Воевавший на стороне ВСУ боевик "Легиона "Свобода России" арестован в Петербурге

Москва4 июл Вести.В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который три года воевал в составе украинского вооруженного формирования "Легион "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Отмечается, что боевик публично присягнул указанной организации и получал денежное довольствие.

Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ… Срок меры - 01.09.2026 говорится в Telegram-канале инстанции

Фигуранта задержали 2 июля 2026 года. По данным следствия, он участвовал в террористических атаках на территорию России с лета 2023-го по 20 июня 2026 года.