Москва4 июлВести.В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, который три года воевал в составе украинского вооруженного формирования "Легион "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Отмечается, что боевик публично присягнул указанной организации и получал денежное довольствие.
Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ… Срок меры - 01.09.2026говорится в Telegram-канале инстанции
Фигуранта задержали 2 июля 2026 года. По данным следствия, он участвовал в террористических атаках на территорию России с лета 2023-го по 20 июня 2026 года.