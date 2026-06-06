Колумбийца арестовали в Петербурге по делу о вербовке в ВСУ В Петербурге арестовали колумбийца, пытавшегося вступить в ВСУ через TikTok

Москва6 июн Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу гражданина Колумбии Обандо Урбано, обвиняемого в попытке завербоваться в ряды ВСУ и контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам уголовного дела, 11 марта этого года Урбано, находясь за пределами России, общался в TikTok с вербовщиком ВСУ и намеревался стать наемником, чтобы воевать на стороне Украины против российских военнослужащих. Иностранца задержали 12 марта сотрудники отдела дознания Пулковской таможни при попытке провезти наркотики.

В своем ходатайстве следствие также указывало, что Урбано не располагает легальным источником дохода, имеет карточные долги в значительной для него сумме, в связи с чем может вновь предпринять попытку принять участие в вооруженном конфликте в качестве наемника за материальное вознаграждение сказано в сообщении

Согласно решению суда, колумбиец пробудет под стражей до 3 августа.