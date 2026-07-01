Москва1 июлВести.Колумбийский наемник, участвовавший в вооруженном конфликте на украинской стороне, заочно осужден. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.
Гражданин Республики Колумбия Ванегас Мартинез Эдвард заочно признан виновным и приговорен к 14 годам исправительной колонии строгого режима.
По данным следствия, в сентябре 2023 года Ванегас Мартинез Эдвард стал членом Интернационального легиона и за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.
При этом иностранного наемника обучили военному делу, обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.говорится в сообщении
Наемник объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу.