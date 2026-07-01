Воевавший на стороне ВСУ наемник из Колумбии заочно приговорен к 14 годам

СК: воевавший на стороне ВСУ колумбийский наемник заочно осужден Воевавший на стороне ВСУ наемник из Колумбии заочно приговорен к 14 годам

Москва1 июл Вести.Колумбийский наемник, участвовавший в вооруженном конфликте на украинской стороне, заочно осужден. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.

Гражданин Республики Колумбия Ванегас Мартинез Эдвард заочно признан виновным и приговорен к 14 годам исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в сентябре 2023 года Ванегас Мартинез Эдвард стал членом Интернационального легиона и за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

При этом иностранного наемника обучили военному делу, обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. говорится в сообщении

Наемник объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу.