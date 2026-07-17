Колумбийский наемник приговорен к 13,5 годам за участие в СВО в составе ВСУ

Наемник из Колумбии осужден на 13,5 лет за участие в СВО на стороне Украины Колумбийский наемник приговорен к 13,5 годам за участие в СВО в составе ВСУ

Москва17 июл Вести.Гражданин Колумбии Бурбано Арготи Хулио Цезарь получил 13,5 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в составе ВСУ. Приговор вынесен заочно, сообщает СК России.

Колумбиец признан виновным в преступлении по ч. 3 ст. 359 УК РФ – "Участие наемника в вооруженном конфликте". Он прибыл на территорию Украины в 2023 году и за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях против ВС РФ.

Приговором суда Бурбано заочно назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы написано в сообщении СКР

Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время он объявлен в международный розыск.