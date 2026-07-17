Москва17 июлВести.Гражданин Колумбии Бурбано Арготи Хулио Цезарь получил 13,5 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в составе ВСУ. Приговор вынесен заочно, сообщает СК России.
Колумбиец признан виновным в преступлении по ч. 3 ст. 359 УК РФ – "Участие наемника в вооруженном конфликте". Он прибыл на территорию Украины в 2023 году и за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях против ВС РФ.
Приговором суда Бурбано заочно назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободынаписано в сообщении СКР
Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время он объявлен в международный розыск.