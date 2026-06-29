Воевавшего в рядах ВСУ американского наемника Лоренте заочно осудили на 6 лет

Суд вынес приговор американскому наемнику Лоренте, воевавшему в рядах ВСУ Воевавшего в рядах ВСУ американского наемника Лоренте заочно осудили на 6 лет

Москва29 июн Вести.Суд заочно вынес приговор в отношении американского наемника Даниэля Эрика Лоренте, воевавшего в рядах ВСУ против ВС РФ весной 2022 года. Как сообщает Следственный комитет России, фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Заочно осужден наемник из США за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне… Приговором суда Лоренте заочно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно выводам следствия, американец вступил в Интернациональный легион в марте 2022-го, прошел подготовку и принимал участие в боевых действиях против российских военных на территории Донецкой Народной Республики до апреля того же года. За это он получил вознаграждение.

Лоренте объявлен в международный розыск и заочно арестован.