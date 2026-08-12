На 14 лет заочно осужден 60-летний наемник из Бразилии, воевавший на стороне ВСУ

Заочно осужден 60-летний наемник из Бразилии, воевавший на стороне ВСУ На 14 лет заочно осужден 60-летний наемник из Бразилии, воевавший на стороне ВСУ

Москва12 авг Вести.Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 60-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Жана Карло Джонсона к 14 годам колонии за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

В июне 2023 года мужчина через пограничный пункт пропуска Польши прибыл на Украину и вступил в состав Интернационального легиона. Там он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами и необходимым снаряжением. После этого принимал участие в боевых действиях против ВС РФ.

Зимой 2026 года Джонсон заключил контракт и до марта того же года в составе отдельного штурмового полка сухопутных войск ВСУ участвовал в конфликте против Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате чего гибло мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура сказано в материале, опубликованном на сайте Генпрокуратуры

За наемничество бразилец получил почти 2 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Джонсона к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима добавили в ведомстве

Карло Джонсон объявлен в международный розыск, он также заочно арестован.