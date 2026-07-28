Воевавшего в рядах ВСУ наемника из Ирландии О’Донована заочно осудили на 14 лет

Суд в ДНР вынес заочный приговор наемнику из Ирландии О’Доновану Воевавшего в рядах ВСУ наемника из Ирландии О’Донована заочно осудили на 14 лет

Москва28 июл Вести.В ДНР воевавшего в рядах ВСУ ирландского наемника Тирнана О’Донована заочно приговорили к 14 годам колонии. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина Республики Ирландия Тирнана О’Донована. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ… Суд заочно приговорил О’Донована к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства

Согласно материалам уголовного дела, О’Донован приехал на Украину в июне 2023 года. Там он вступил в "Избранную роту", которая считалась элитным подразделением ВСУ и состояла из иностранных наемников, прошел подготовку и до весны 2025-го воевал в составе формирования против российских бойцов. За это боевик получил более двух миллионов рублей.

О’Донован находится в международном розыске.