Наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам

Заочно осужден грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ Наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам

Москва17 июн Вести.В Донецкой Народной Республике заочно приговорили к 14 годам заключения грузинского наемника, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет.

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета России, Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор заочно гражданину Грузии Мирзе Ванадзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) говорится в сообщении

Следствие установило, что с марта 2022 года Ванадзе участвовал в качестве наемника в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. Ранее он прошел военную подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

Приговором суда Ванадзе заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.