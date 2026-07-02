В ДНР будут заочно судить наемника из Грузии Грузинского наемника будут заочно судить в ДНР

Москва2 июл Вести.Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Грузии Кахабера Амиранашвили, который участвовал в боевых действиях против российских войск на стороне Киева. Ему вменяется участие наемника в вооруженном конфликте. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, весной 2022 года Амиранашвили прибыл на Украину и вступил в ряды грузинского национального легиона в качестве наемника. Его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением. На тренировочных базах он прошел военную подготовку, после чего принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Позже Амиранашвили перешел на службу в военизированное подразделение "Шерекилеби" военного соединения 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, где до июля 2022 года участвовал в вооруженном конфликте, в результате чего гибло мирное население, разрушалась гражданская инфраструктура говорится в сообщении

Уточняется, что размер полученного денежного вознаграждения составил около 300 тысяч рублей.

Амиранашвили объявили в международный розыск, суд его заочно арестовал.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу