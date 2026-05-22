Суд вынес приговор мужчине, собиравшемуся воевать в рядах РДК против ВС РФ Военный суд приговорил к 10 годам мужчину, пытавшегося вступить в РДК

Москва22 мая Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении мужчины, пытавшегося вступить в "Русский Добровольческий Корпус" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба инстанции.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Крылова Владислава Валентиновича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме говорится в сообщении суда в мессенджере MAX

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2025 года мужчина, находясь в Макеевке ДНР, заполнил анкету для вступления в РДК, а после приехал на вокзал в Краснодар, намереваясь через Грузию попасть на территорию Украины. Отмечается, что он собирался принимать участие в боевых действиях против российских военных. Осуществить задуманное он не успел, так как был задержан.