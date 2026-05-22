Студентку Костикову приговорили к 5 годам по делу о терроризме

Вербовавшая россиян в РДК студентка Костикова осуждена на 5 лет колонии Студентку Костикову приговорили к 5 годам по делу о терроризме

Москва22 мая Вести.Студентка Полина Костикова (внесена в перечень физлиц, причастных к экстремизму и терроризму), вербовавшая россиян в украинские радикальные организации, в том числе "Русский Добровольческий Корпус" (признана террористической и запрещена на территории РФ), приговорена к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Полина Костикова приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тыс. рублей… 22-летняя жительница столицы Полина Костикова признана виновной по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

С января по июнь 2024 года Костикова находилась в Грузии, где установила контакт с одним из активистов РДК для вступления в ряды организации с целью личного участия в боевых действиях против ВС РФ.