Суд приговорил москвичку к 19 годам колонии за склонение кадета к терроризму

Москвичка признана виновной в склонении кадета к терроризму Суд приговорил москвичку к 19 годам колонии за склонение кадета к терроризму

Москва6 мая Вести.В Москве признана виновной бывшая посудомойщица Кадетского корпуса СК РФ Александра Житенко по обвинению в склонении к террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина осуждена за участие в деятельности террористической организации, вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, а также за покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Признать Житенко виновной. По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет приводит источник решение судьи

Кроме того, также она оштрафована на 800 000 рублей.

Согласно версии следствия, в 2023 году осужденная навязывала подростку негативное отношение к бойцам СВО и сотрудникам правоохранительных органов. Также она приносила ему литературу о правилах конспирации и минно-взрывном деле.

Сама Житенко, внесенная в перечень террористов и экстремистов, свою вину отрицает.