Женщина получила 10 лет колонии за поджоги в Вологодской области

Москва27 мая Вести.В Санкт-Петербурге Первый Западный окружной военный суд вынес приговор жительнице Вологодской области – она проведет в колонии 10 лет. Женщину признали виновной в совершении теракта. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Вологодской области. Она признана виновной по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) говорится в публикации

Согласно материалам дела, в ночь на 7 мая 2025 года злоумышленница подожгла столовую и торговую точку в поселке Смородинка Вологодской области. Кроме того, она пыталась устроить пожар на трансформаторе дистанции электроснабжения неподалеку от железнодорожной станции Тешемля.