Жителя Самарской области осудили на 15 лет за терроризм

Военный суд вынес приговор жителю Самарской области по делу о терроризме Жителя Самарской области осудили на 15 лет за терроризм

Москва24 апр Вести.Центральный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему жителю Самарской области, устроившему теракты на железной дороге в своем регионе и объекте связи в Ставропольском крае. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2024 года фигурант поджег релейный шкаф на Ставрополье и базовую станцию в городе Жигулевске. Отмечается, что за преступления он получил деньги.

Приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Самарской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) и ч. 1, п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)… Наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Первые три года срока осужденный проведет в тюрьме, после его переведут в колонию строгого режима. Также его обязали компенсировать ущерб собственникам объектов, речь идет о сумме свыше 260 тысяч рублей. Вознаграждение, полученное им за совершение терактов, суд конфисковал.