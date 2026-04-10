Житель Башкирии приговорен к 15 годам за теракт в депо Самары

Москва10 апр Вести.Центральный окружной военный суд признал жителя Башкирии виновным по статье о совершении теракта за поджог локомотивного депо в Самаре, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем канале в MAX.

Установлено, что в феврале 2025 года мужчина по указанию неизвестных лиц за вознаграждение поджег тепловоз, стоящий в локомотивном депо в Железнодорожном районе Самары.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год указывается в сообщении

Ущерб от действий осужденного составил более 31 миллиона рублей. По решению суда мужчина должен будет его компенсировать.