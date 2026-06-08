Калининградец отправится на 11 лет в колонию за поджог полицейского автомобиля

Военный суд приговорил калининградца к 11 годам за совершение теракта Калининградец отправится на 11 лет в колонию за поджог полицейского автомобиля

Москва8 июн Вести.Балтийский флотский военный суд приговор по уголовному делу о совершении теракта, сообщает прокуратура Калининградской области в мессенджере MAX.

Как установил суд, 26-летний житель региона в октябре 2025 года поджег автомобиль органов полиции. Он сделал это для дестабилизации деятельности органов власти.

Балтийский флотский военный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы отмечается в публикации

Первые 3 года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима.