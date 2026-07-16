Суд отправил в колонию студента, который поджег тепловоз в Липецкой области Поджегшего тепловоз в Липецкой области студента приговорили к 12 годам

Москва16 июл Вести.Военный суд вынес приговор в отношении молодого человека, признав его виновным в совершении теракта на железной дороге в Липецкой области. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор мужчине. Он признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта)… Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, первые 3 года из которых о проведет в тюрьме, остальные 9 лет – в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в декабре 2025 года. Согласно материалам уголовного дела, студент четвертого курса из Ельца связался с неустановленным следствием лицом в социальных сетях, тот предложил ему устроить поджог тепловоза, обещая решить финансовые и "иные" проблемы. Молодой человек согласился, прибыл на территорию локомотивного депо, разбил стекло кабины управления молотком, облил все бензином и поджег. При этом свои действия он снимал на видео.

Отмечается, что вину подсудимый признал частично, настаивая, что злого умысла у него не было.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные сроки.