Студента приговорили к 14 годам за поджог электроподстанции в Горно-Алтайске

Студента осудили за теракт на электроподстанции в Горно-Алтайске Студента приговорили к 14 годам за поджог электроподстанции в Горно-Алтайске

Москва10 июл Вести.Студента, который совершил поджог электроподстанции в Горно-Алтайске, осудили за теракт. Об этом сообщила прокуратура Республики Алтай в MAX.

По данным ведомства, 19-летний парень в середине марта 2025 года через интернет вступил в группу, члены которой вовлекали людей в террористическую деятельность. По их заданию он слил масло с двух силовых трансформаторов на электроподстанции и поджег их.

Судом виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 3-х лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год говорится в сообщении прокуратуры

Из-за действий молодого человека из трансформаторов вытекло 5 тысяч литров трансформаторного масла. Ущерб, нанесенный ПАО "Россети Сибирь", оценивается в 825 тысяч рублей.