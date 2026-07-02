Суд на Алтае приговорил студента к 17 годам по статьям о теракте и госизмене

Студента с Алтая приговорили к 17 годам колонии за попытку поджога военкомата Суд на Алтае приговорил студента к 17 годам по статьям о теракте и госизмене

Москва2 июл Вести.Второй восточный окружной военный суд в Алтайском крае вынес обвинительный приговор в отношении студента за совершение им теракта в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости.

Его приговорили к 17 годам лишения свободы.

Обвиняемый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме сказано в решении суда

Молодой человек предпринял попытку поджога военкомата в Барнауле, а также собирал сведения про российских военных. Также он был готов выехать на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против России.

Задержан был при попытке совершения поджога здания военкомата с использованием зажигательной смеси.