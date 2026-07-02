Москва2 июлВести.Второй восточный окружной военный суд в Алтайском крае вынес обвинительный приговор в отношении студента за совершение им теракта в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости.
Его приговорили к 17 годам лишения свободы.
Обвиняемый признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьмесказано в решении суда
Молодой человек предпринял попытку поджога военкомата в Барнауле, а также собирал сведения про российских военных. Также он был готов выехать на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против России.
Задержан был при попытке совершения поджога здания военкомата с использованием зажигательной смеси.