Суд приговорил к 12 годам мужчину за попытку подорвать пост ВС РФ на Херсонщине Мужчина, пытавшийся подорвать пост ВС РФ в Херсонской области, получил 12 лет

Москва14 апр Вести.Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Гулая к 12 годам колонии строгого режима за попытку совершить теракт, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

Как установили следствие и суд, Гулай в период с 1 июня по 31 августа 2023 года нашел в селе Васильевка Каховского муниципального округа Херсонской области взрывное устройство, которое унес к себе домой. А 1 декабря 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил подорвать с помощью своей находки тыловой наблюдательный пост ВС РФ в том же регионе. Но на подходе к посту злоумышленник был обнаружен и задержан.

Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме со штрафом в размере 30 000 рублей говорится в публикации

В судебном заседании Гулай полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний.