Москва29 апрВести.Суд приговорил жителя Мелитополя к длительному сроку заключения за участие в диверсионном сообществе и незаконном хранении и ношении взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Запорожской области.
В совершении преступления обвинили 24-летнего мужчину, который по предложению знакомого вступил в состав диверсионного сообщества.
Установлено, что фигурант являлся приверженцем проукраинской идеологии и желал воспрепятствовать установлению мира на территории региона.
Действуя совместно с соучастником, с целью последующего совершения террористических актов, фигурант осуществил незаконные ношение и хранение взрывчатых веществ, которые они спрятали в тайниксказано в сообщении
В публикации уточняется, что взрывчатые вещества из незаконного оборота были изъяты, а планируемые диверсии с их применением пресечены.
Суд приговорил мужчину к 12 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 500 000 руб.
Соучастник обвиняемого также приговорен к длительному сроку лишения свободы.