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Житель Мелитополя получил 12 лет колонии за подготовку теракта

12 лет колонии получил житель Мелитополя за участие в диверсионном сообществе Житель Мелитополя получил 12 лет колонии за подготовку теракта

Москва29 апр Вести.Суд приговорил жителя Мелитополя к длительному сроку заключения за участие в диверсионном сообществе и незаконном хранении и ношении взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Запорожской области.

В совершении преступления обвинили 24-летнего мужчину, который по предложению знакомого вступил в состав диверсионного сообщества.

Установлено, что фигурант являлся приверженцем проукраинской идеологии и желал воспрепятствовать установлению мира на территории региона.

Действуя совместно с соучастником, с целью последующего совершения террористических актов, фигурант осуществил незаконные ношение и хранение взрывчатых веществ, которые они спрятали в тайник сказано в сообщении

В публикации уточняется, что взрывчатые вещества из незаконного оборота были изъяты, а планируемые диверсии с их применением пресечены.

Суд приговорил мужчину к 12 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 500 000 руб.

Соучастник обвиняемого также приговорен к длительному сроку лишения свободы.