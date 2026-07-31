В Мелитополе местный житель осужден за госизмену Жителя Мелитополя приговорили к 24 годам за госизмену

Москва31 июл Вести.Житель Мелитополя Запорожской области Денис Жираков (внесен в перечень террористов и экстремистов) приговорен Южным окружным военным судом к 24 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в 2022 году с подсудимым связался сотрудник разведки Украины и предложил ему вступить в состав созданного им террористического сообщества для содействия Украине, на что фигурант согласился говорится в сообщении

По заданию сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Жираков забрал из тайников взрывчатое вещество и взрывное устройство, а также иные компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, привез их домой и хранил там до 4 апреля 2025 года, когда их изъяли сотрудники полиции.