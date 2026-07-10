Москва10 июл Вести.В Севастополе длительный тюремный срок получил местный житель, который хранил полкило гексогена для изготовления взрывного устройства по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь".

Следствие установило, что 54-летний мужчина был завербован СБУ.

Он должен был передать украинским боевикам информацию о военных объектах в Севастополе, а также выполнить задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств сказано в сообщении

При обыске дома у фигуранта изъято самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой почти 500 граммов и электродетонаторы.

Суд приговорил фигуранта к 17 годам исправительной колонии строгого режима за покушение на госизмену, а также хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также мужчина заплатит штраф в 250 тысяч рублей.