Москва10 июлВести.В Севастополе длительный тюремный срок получил местный житель, который хранил полкило гексогена для изготовления взрывного устройства по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь".
Следствие установило, что 54-летний мужчина был завербован СБУ.
Он должен был передать украинским боевикам информацию о военных объектах в Севастополе, а также выполнить задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройствсказано в сообщении
При обыске дома у фигуранта изъято самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой почти 500 граммов и электродетонаторы.
Суд приговорил фигуранта к 17 годам исправительной колонии строгого режима за покушение на госизмену, а также хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также мужчина заплатит штраф в 250 тысяч рублей.