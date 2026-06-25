Житель ЛНР получил 19 лет колонии за госизмену в пользу Украины

Жителя ЛНР приговорили к 19 годам колонии за сотрудничество с СБУ Житель ЛНР получил 19 лет колонии за госизмену в пользу Украины

Москва25 июн Вести.В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил Владимира Кочергина к 19 годам лишения свободы за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, в декабре 2020 года Кочергин, находясь в ЛНР, добровольно согласился сотрудничать с украинской службой безопасности. В ноябре 2023 года он принял российское гражданство, после чего решил действовать в интересах Украины.

Выйдя на связь с представителем СБУ, Кочергин получил указание забрать сверток со взрывчаткой. В конце 2023 года ему передали пакет с опасным содержимым и деталями для сборки взрывного устройства. Спустя некоторое время он переложил все в другое место.

Позже другой человек достал взрывчатку из тайника и прикрепил ее под днище машины сотрудника Луганского государственного университета. К счастью, бомбу вовремя заметили сотрудники правопорядка

Суд признал Кочергина виновным и назначил наказание - 19 лет колонии строгого режима, первые 5 лет в тюрьме.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме говорится в публикации

Приговор пока не вступил в законную силу.