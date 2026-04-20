Москва20 апрВести.Курский областной суд вынес приговор жителю Свердловской области 41-летнему Александру Пустрашову, признав его виновным в государственной измене. Он проведет в колонии строгого режима 19 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.
Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме.
Согласно материалам дела, мужчина по своей инициативе вступил в переписку с представителями украинского военизированного объединения, чьи идеи он разделял. Россиянин сообщил о своем желании принять участие в их деятельности, направленной против безопасности РФ.
Мужчина прибыл в Курскую область в командировку, имея задание от украинской разведки на сбор информации о наиболее уязвимых для причинения ущерба объектов инфраструктуры при их поражении БПЛА, выполнил визуальный осмотр, после чего определил географические координаты при помощи мобильного устройства, передал сведения противной сторонесказано в сообщении
Пустрашова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу 400 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.