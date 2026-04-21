Москва21 апрВести.В Иркутске 34-летнего местного жителя приговорили к 13 годам исправительной колонии по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.
В июле 2024 года мужчина в интернете установил контакт с неустановленным лицом, действующим в интересах разведки Украины и собирающим сведения о воинском объекте на территории региона.
В целях соблюдения мер конспирации подсудимый прошел инструктаж и получил географические координаты, по которым прибыл для выполнения задания. Мужчина произвел фотографирование контрольно-пропускного пункта войсковой части, изображение направил куратору, подтвердив место дислокации объекта и то, что он является действующимговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.
Таким образом, суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тыс. рублей и ограничению свободы на срок 1 год.