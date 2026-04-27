Житель Камчатки получил 13 лет "строгача" по делу о госизмене Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Камчатки за госизмену

Москва27 апр Вести.Камчатский краевой суд вынес приговор местному жителю по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по региону.

Согласно материалам расследования, фигурант с 2002 года сотрудничал с представителем правоохранительных органов Украины и передал сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фото военной техники, которая применяется в зоне специальной военной операции.

Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год говорится в публикации

Согласно данным УФСБ, мужчина неоднократно судим, в том числе на Украине, за заказное убийство сотрудника СБУ. При этом он являлся участником вооруженных конфликтов на территории стран ближнего зарубежья.