Москва27 апрВести.Камчатский краевой суд вынес приговор местному жителю по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по региону.
Согласно материалам расследования, фигурант с 2002 года сотрудничал с представителем правоохранительных органов Украины и передал сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фото военной техники, которая применяется в зоне специальной военной операции.
Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 годговорится в публикации
Согласно данным УФСБ, мужчина неоднократно судим, в том числе на Украине, за заказное убийство сотрудника СБУ. При этом он являлся участником вооруженных конфликтов на территории стран ближнего зарубежья.