Житель Краснодара получил 16 лет за передачу данных об объектах ТЭК Украине Суд приговорил краснодарца к 16 годам колонии за государственную измену

Москва22 июл Вести.Краснодарский краевой суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в государственной измене. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, штрафа в 200 тысяч рублей и ограничения свободы на год. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, с марта 2024 по июль 2025 года мужчина, будучи противником политики российских властей и СВО, добровольно вышел на связь с представителем СБУ. Он хотел помочь украинской стороне в ущерб безопасности России.

Используя доступ к служебной информации, фигурант передавал данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса, их работе и объектах критической инфраструктуры. Также он фиксировал последствия обстрелов нефтяных объектов и делал замеры GPS-сигналов в зоне военного аэродрома. Эти сведения могли быть использованы для подготовки террористических актов и диверсий.

Дело было раскрыто сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в 200 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет со штрафом 200 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строго режима говорится в публикации пресс-службы

Приговор пока не вступил в силу в законную силу.