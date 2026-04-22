В Краснодаре вынесен приговор по статье о государственной измене Житель Волгодонска осужден за передачу СБУ данных об объектах ТЭК

Москва22 апр Вести.В Краснодаре краевой суд вынес приговор по статье о госизмене в отношении 25-летнего жителя Волгодонска Ростовской области. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края в "МАКС".

Как установил суд, мужчина вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины и за денежное вознаграждение занимался сбором информации об объектах топливно-энергетического комплекса в Краснодаре. Затем он передавал данные куратору.

Расследование по уголовному делу проводилось УФСБ России по Краснодарскому краю говорится в сообщении

Фигурант приговорен к 12 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Полученные подсудимым денежные средства, а также его мобильный телефон конфискованы в доход государства.