Москва22 апрВести.В Краснодаре краевой суд вынес приговор по статье о госизмене в отношении 25-летнего жителя Волгодонска Ростовской области. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края в "МАКС".
Как установил суд, мужчина вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины и за денежное вознаграждение занимался сбором информации об объектах топливно-энергетического комплекса в Краснодаре. Затем он передавал данные куратору.
Расследование по уголовному делу проводилось УФСБ России по Краснодарскому краюговорится в сообщении
Фигурант приговорен к 12 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Полученные подсудимым денежные средства, а также его мобильный телефон конфискованы в доход государства.