Житель Краснодара осужден на 14 лет колонии по делу о государственной измене

Москва18 мая Вести.Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что подсудимый, являясь противником государственной власти России и проводимой спецоперации, в июле 2023 года согласился содействовать представителям вооруженных сил Украины (ВСУ) в деятельности, направленной против безопасности РФ. Так, мужчина установил связь с одним из боевиков, от которого получал задания и перед которым отчитывался о проделанной работе по поиску лиц, желающих и готовых оказывать помощь ВСУ.

Противоправная деятельность подсудимого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет [в колонии строгого режима], со штрафом в размере 100 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Приговор в законную силу еще не вступил.