Житель Керчи получил 14 лет за госизмену

Москва16 апр Вести.Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 37-летнего жителя Керчи, признанного виновным в государственной измене, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы региональных судов.

Установлено, что подсудимый является противником проведения СВО. Он съездил в Киев, где установил контракт с сотрудниками СБУ и получил от них задание совершить теракт на территории Краснодарского края.

Мужчина в ноябре 2023 года сфотографировал береговую полосу Черного моря в поселке Кабардинка Геленджика и отправил фотографии сотруднику СБУ, чтобы организовать прибытие туда безэкипажного катера (БЭК) типа Sea baby украинского производства с БПЛА.

В феврале 2024 года подсудимый разместил в лесополосе оборудование для швартовки БЭК. Он также должен был запустить беспилотники с помощью дистанционных устройств.

Осуществить задуманное злоумышленнику помешали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. БЭК, следовавший в Черном море из района Одессы в направлении Новороссийска и Геленджика был обнаружен и уничтожен.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением на срок 1 год отмечается в публикации

Полученные подсудимым за выполнение задания 5 тысяч долларов США суд постановил конфисковать в доход государства.