Суд приговорил жителя Кубани на 18 лет за отправку СБУ закрытых данных о БПЛА

Житель Кубани осужден на 18 лет за передачу Украине закрытых данных о БПЛА Суд приговорил жителя Кубани на 18 лет за отправку СБУ закрытых данных о БПЛА

Москва7 мая Вести.Житель Краснодара был приговорен к 18 годам лишения свободы после передачи данных с закрытых лекций о работе беспилотников и противодействия им в зоне конфликта с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Он получил доступ к ним после того, как принял участие во всероссийском конкурсе "Кибердом". По его итогам материалы были опубликованы в закрытом Telegram-канале, откуда он их и скачал, а позже и передал украинской стороне.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима сказано в вердикте суда

Мужчине вменили государственную измену, а также публичные призывы к экстремистской деятельности и оправдание терроризма. Об этом стало известно в ходе расследования дела.

Приговор в законную силу не вступил.