Москва15 июнВести.В Краснодаре вынесли приговор в отношении жителя Новороссийска, признанного виновным в государственной измене. Как сообщает объединенная пресс-служба судов края, мужчину отправили в колонию на 18 лет.
В Краснодаре оглашен приговор виновному в государственной измене… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцевговорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX
Согласно материалам уголовного дела, фигурант, будучи противником проведения СВО, присоединился к чату в одном из мессенджеров для оказания помощи ВСУ и разместил там данные, которые могли быть использованы спецслужбами противника. Речь идет о фотографиях и сведениях, полученных им во время прохождения военной службы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.