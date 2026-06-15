Житель Новороссийска осужден на 18 лет за госизмену

В Краснодаре вынесли приговор жителю Новороссийска по делу о госизмене Житель Новороссийска осужден на 18 лет за госизмену

Москва15 июн Вести.В Краснодаре вынесли приговор в отношении жителя Новороссийска, признанного виновным в государственной измене. Как сообщает объединенная пресс-служба судов края, мужчину отправили в колонию на 18 лет.

В Краснодаре оглашен приговор виновному в государственной измене… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, фигурант, будучи противником проведения СВО, присоединился к чату в одном из мессенджеров для оказания помощи ВСУ и разместил там данные, которые могли быть использованы спецслужбами противника. Речь идет о фотографиях и сведениях, полученных им во время прохождения военной службы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.