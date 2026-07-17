Житель Смоленской области осужден на 15,5 лет по статье о госизмене

На 15,5 лет за шпионаж осужден житель Смоленской области Житель Смоленской области осужден на 15,5 лет по статье о госизмене

Москва17 июл Вести.Житель Смоленской области осужден на 15,5 лет по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Установлено, что подсудимый, имея негативное отношение к российским властям и проводимой спецоперации, с января по февраль 2024 года в Telegram вступил в переписку с лицом, которого считал представителем службы безопасности Украины (СБУ) и выразил готовность оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ.

В действительности переписка велась с сотрудником УФСБ России по Ставропольскому краю, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Выполняя полученные задания, подсудимый передал сведения о военном комиссариате города Анапы, а также объектах промышленной инфраструктуры города Новороссийска говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Таким образом, злоумышленника приговорили к 15,5 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

В прокуратуре Краснодарского края добавили, что используемые для совершения преступления мобильные телефоны осужденного конфискованы в доход государства.

Расследование уголовного дела проведено региональным УФСБ России.