Житель Сахалина получил 17 лет строгого режима за госизмену

Москва13 мая Вести.Сахалинский областной суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что зимой 2023 года мужчина по собственной инициативе вступил в переписку со спецслужбами Украины. Действуя по указанию куратора, он собрал и передал сведения об объектах, расположенных в одном из муниципальных районов Сахалинской области.

В итоге суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, отмечает пресс-служба надзорного ведомства.