Москва6 апрВести.В Московской области суд вынес приговор по обвинению в государственной измене. Подробности сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции региона.
Обвиняемый Дмитриев Н.Ю. уличен в шпионаже - передаче и сбору сведений для использования их против безопасности РФ. Мужчина действовал по заданию иностранной разведки.
Суд признал Дмитриева Н.Ю. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима…говорится в сообщении
Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.