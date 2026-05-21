Житель Крыма осужден на 17 лет колонии за государственную измену

Москва21 мая Вести.В Крыму суд приговорил 42-летнего жителя Джанкойского района к 17 годам колонии по статье о государственной измене (с. 275 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.

Подсудимый, являясь противником проведения спецоперации, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем службы безопасности Украины (СБУ), который поручил ему собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

В течение 2024 года он (фигурант. — Ред.) осуществлял видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Противоправная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Злоумышленник приговорен к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.