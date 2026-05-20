Двое жителей Крыма осуждены на 15 и 17 лет колонии за шпионаж и госизмену

Двое жителей Крыма осуждены за шпионаж и государственную измену Двое жителей Крыма осуждены на 15 и 17 лет колонии за шпионаж и госизмену

Москва20 мая Вести.В Крыму мужчина и его сожительница осуждены на 17 и 15 лет колонии соответственно по статьям о государственной измене и шпионаже. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мужчина, являясь гражданином РФ и противником проведения СВО, в 2024 году вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины (СБУ), которому заявил о готовности оказать помощь в деятельности против России. Тогда россиянин получил задание предоставить сведения о вооружении и военной технике, размещенных в Ялте. К указанной противоправной деятельности мужчина привлек свою сожительницу, которая является гражданкой Украины.

В июле 2024 года молодой человек осуществил фотосъемку военной техники, а подсудимая —видеосъемку военных кораблей. Всю собранную информацию мужчина направил представителю иностранного государства в одном из мессенджеров говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Таким образом, мужчина признан виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), его сожительница — по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Суд … приговорил виновного к 17 годам лишения свободы … в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Женщина приговорена к 15 годам лишения свободы … в исправительной колонии общего режима добавили в региональной прокуратуре

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.