Жителя Керчи осудили на 18 лет колонии строгого режима за госизмену

Жителя Керчи осудили на 18 лет колонии за госизмену Жителя Керчи осудили на 18 лет колонии строгого режима за госизмену

Москва5 мая Вести.Жителя Керчи приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей за совершение государственной измены. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.

Мужчина, будучи противником проведения спецоперации России на Украине, летом 2023 года снял на видео патрульный корабль и отправил файл знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины (СБУ).

[Суд] приговорил виновного к 18 годам … исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на ... [1,5 года] говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

Противоправная деятельность осужденного была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.