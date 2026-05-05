Москва5 маяВести.Жителя Керчи приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей за совершение государственной измены. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.
Мужчина, будучи противником проведения спецоперации России на Украине, летом 2023 года снял на видео патрульный корабль и отправил файл знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины (СБУ).
[Суд] приговорил виновного к 18 годам … исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на ... [1,5 года]говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.
Противоправная деятельность осужденного была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.