Севастополец осужден на 18 лет за госизмену и хранение взрывного устройства

Житель Севастополя осужден за госизмену и хранение взрывного устройства Севастополец осужден на 18 лет за госизмену и хранение взрывного устройства

Москва29 июл Вести.Житель Севастополя осужден на 18 лет колонии за государственную измену (275 УК РФ) и хранение взрывного устройства (ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как установлено, 66-летний мужчина, находясь в поездке на территории Украины, связался с сотрудником службы безопасности Украины (СБУ) и был привлечен к дальнейшему конфиденциальному сотрудничеству. По заданию куратора севастополец собирал и передавал фотографии и координаты дислокации военной техники и кораблей Черноморского флота (ЧФ) РФ, а также средств их механической защиты — боновых заграждений. Помимо этого, злоумышленник следил за военнослужащими Минобороны России и их автомобилями.

Также по переданным ему СБУ координатам поднял схрон с компонентами самодельного взрывного устройства говорится в материале ведомства

Таким образом, уголовное дело было возбуждено по ст. 222.1, 275 УК РФ.

Севастопольский городской суд … [назначил] виновному … наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с ограничением свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 400 000 рублей добавили в пресс-службе суда, опубликовав соответствующее сообщение во "Вконтакте"

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании из-за наличия в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну.

Приговор в законную силу не вступил.