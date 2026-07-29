Москва29 июлВести.Два жителя Крыма осуждены на 21 и 22 года колонии за государственную измену (ст. 275 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых веществ (ст. 222.1. УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.
Подсудимые, являясь противниками проведения специальной военной операции, связались с представителем главного управления разведки Украины и получили от куратора задание, согласно которому в тайниках в пригороде Симферополя извлекли самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе гексогена.
Преступные действия россиян пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Правоохранителям изъяли устройство, также при обыске у одного из обвиняемых был обнаружен пистолет.
Верховный Суд Республики Крым приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, а также последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Второго — к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцевговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отбывать наказания осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.