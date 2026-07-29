Двое крымчан осуждены на 21 и 22 года за госизмену и хранение взрывчатки

Два жителя Крыма осуждены за госизмену и незаконное хранение взрывчатки Двое крымчан осуждены на 21 и 22 года за госизмену и хранение взрывчатки

Москва29 июл Вести.Два жителя Крыма осуждены на 21 и 22 года колонии за государственную измену (ст. 275 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых веществ (ст. 222.1. УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.

Подсудимые, являясь противниками проведения специальной военной операции, связались с представителем главного управления разведки Украины и получили от куратора задание, согласно которому в тайниках в пригороде Симферополя извлекли самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе гексогена.

Преступные действия россиян пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Правоохранителям изъяли устройство, также при обыске у одного из обвиняемых был обнаружен пистолет.

Верховный Суд Республики Крым приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, а также последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Второго — к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отбывать наказания осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.