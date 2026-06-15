© канал прокуратуры г. Севастополя в MAX, Соцсети

В Севастополе мужчина получил 17 лет колонии за госизмену

Жителя Симферополя приговорили к 17 годам колонии за госизмену В Севастополе мужчина получил 17 лет колонии за госизмену

Москва15 июн Вести.Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении жителя Симферополя по делу о государственной измене. Мужчина осужден на 17 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Севастополя.

Подсудимый проходил по делам о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием интернета.

Суд приговорил Леонида Горецкого к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима написано в решении суда

Также он оштрафован на 300 000 рублей.

Отмечается, что 50-летний мужчина поддерживал связь с представителями ГУР МО Украины. По его заданию он должен был переместить взрывчатку из одного тайника в другой.

Однако его действия были выявлены и пресечены.