Москва15 июнВести.Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении жителя Симферополя по делу о государственной измене. Мужчина осужден на 17 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Севастополя.
Подсудимый проходил по делам о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием интернета.
Суд приговорил Леонида Горецкого к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режиманаписано в решении суда
Также он оштрафован на 300 000 рублей.
Отмечается, что 50-летний мужчина поддерживал связь с представителями ГУР МО Украины. По его заданию он должен был переместить взрывчатку из одного тайника в другой.
Однако его действия были выявлены и пресечены.