ФСБ: жителя Подмосковья осудили на 14 лет за госизмену

Жителя Подмосковья осудили на 14 лет за передачу СБУ данных о складах ГСМ ФСБ: жителя Подмосковья осудили на 14 лет за госизмену

Москва8 июл Вести.Житель Подмосковья осужден на 14 лет колонии за передачу украинским спецслужбам данных о складах горюче-смазочных материалов в аэропорту "Шереметьево" и местах для теракта на служебной территории "Аэрофлота". Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Также виновному назначили два года ограничения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Вступил в законную силу приговор … в отношении уроженца города Химки гражданина России Федорова Евгения Вадимовича 1979 г. р., признанного виновным в совершении государственной измены. Решением суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима отмечается в сообщении

На компьютере виновного были найдены материалы, переданные в адрес Службы безопасности Украины (СБУ), программное обеспечение для шифрования текстов, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и литература экстремистского характера.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двоих россиян, которые собирали данные о частях Минобороны РФ в зоне спецоперации для украинских спецслужб.