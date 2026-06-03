Хабаровчанина осудили за передачу украинской разведке данных о ФСБ Житель Хабаровска получил 14 лет колонии за передачу данных о ФСБ ГУР МО

Москва3 июн Вести.Четырнадцать лет колонии строгого режима назначил суд жителю Хабаровска за передачу сведений, в том числе о ФСБ, Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), сообщила пресс-служба Хабаровского краевого суда на официальном сайте.

Хабаровский краевой суд признал К. виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в размере 450 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима отметили в сообщении

Хабаровчанин установил и поддерживал сотрудничество с сотрудниками СБУ, добровольно согласился содействовать им в деятельности, направленной против безопасности России.

В феврале 2025, добровольно выполняя задание иностранной спецслужбы, К. собрал и … передал сотруднику ГУР МОУ актуальные и достоверные сведения, которые могли и могут быть использованы противником (Украиной) против безопасности России, а также … Федеральной службы безопасности России в условиях военных действий, иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России написали в пресс-службе

Подсудимый вину признал частично, дать показания отказался, однако его вина установлена благодаря показаниям свидетелей, его показаниям на следствии, протоколам осмотра его технических средств, содержавших переписку с аккаунтом, используемым представителем ГУР МО, собранным по его заданию сведениям в ущерб безопасности России, заключениям судебных экспертиз и другим доказательствам.