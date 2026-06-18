Гражданин Украины осужден на 11 лет колонии за шпионаж в Херсонской области

Гражданин Украины осужден за шпионаж в Херсонской области Гражданин Украины осужден на 11 лет колонии за шпионаж в Херсонской области

Москва18 июн Вести.Херсонский областной суд приговорил к 11 годам колонии 34-летнего местного жителя по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Об этом сообщила региональная прокуратура.

В октябре 2023 года гражданин Украины, находясь на территории Херсонской области, добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных Сил (ВС) РФ.

Полученные сведения мужчина сообщал иному лицу, которое их … передавало представителям украинской разведки. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, мужчина осужден на 11 лет исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении иного лица находится в стадии рассмотрения в суде.

Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России.