Москва18 июнВести.Херсонский областной суд приговорил к 11 годам колонии 34-летнего местного жителя по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Об этом сообщила региональная прокуратура.
В октябре 2023 года гражданин Украины, находясь на территории Херсонской области, добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных Сил (ВС) РФ.
Полученные сведения мужчина сообщал иному лицу, которое их … передавало представителям украинской разведки. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техникиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Таким образом, мужчина осужден на 11 лет исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении иного лица находится в стадии рассмотрения в суде.
Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России.