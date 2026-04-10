Суд отправил жителя Пензы в колонию на 13 лет за госизмену

Жителя Пензы приговорили к 13 годам за передачу секретных данных Украине

Москва10 апр Вести.Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Установлено, что в мае 2024 года фигурант в ходе переписки в мессенджере с неизвестным, который представился военнослужащим ГУР Минобороны Украины, передал секретные сведения об оборонном предприятии в Пензенском районе.

Эта информация является служебной тайной в области обороны и может быть использована иностранным государством против безопасности Российской Федерации. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками органов безопасности говорится в сообщении

В итоге суд назначил фигуранту 13 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе следствия мужчина активно сотрудничал со следствием и полностью признал вину.

Приговор не вступил в законную силу.